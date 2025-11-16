Jordan 1 Low Alt Sneaker School
幼童运动鞋
11% 折让
迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒孩子要志存高远。鞋带区域能够轻松打开，可快速稳固双足，塑就便捷穿脱体验。
- 显示颜色： 白色/金属银/浅荧光黄/皇家蓝
- 款式： HJ9956-100
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入，缔造稳固贴合感
- 泡绵中底，为稚嫩双足提供出色缓震性能和支撑力
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟饰有 Wings 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
