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Jordan 1 Mid Alt (TD)
婴童运动童鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋，塑就经典的 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于穿脱。
- 显示颜色： 黑/极光绿/超级紫罗兰色/荷兰橙
- 款式： AR6352-083
Jordan 1 Mid Alt (TD)
20% 折让
经典可爱设计，宝贝轻松穿脱
让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋，塑就经典的 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于穿脱。
其他细节
- 弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于轻松穿脱
- 优质鞋面，舒适耐穿
- 泡绵鞋底，质感柔软且柔韧灵活
产品细节
- 后跟提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/极光绿/超级紫罗兰色/荷兰橙
- 款式： AR6352-083
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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