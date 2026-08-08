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Jordan 1 Mid Alt (TD)
婴童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋为婴童带来经典 AJ 1 造型，同时穿脱方便。
- 显示颜色： 白色/黑/浅北极粉
- 款式： AT4613-103
Jordan 1 Mid Alt (TD)
¥399
全新配色
Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋为婴童带来经典 AJ 1 造型，同时穿脱方便。
其他细节
- 弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于轻松穿脱
- 皮革与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
- 泡棉中底，打造舒适缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/浅北极粉
- 款式： AT4613-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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