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Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/白色/白色/白色

Jordan 1 Mid Alt (TD)

婴童运动童鞋

¥399

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让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋，塑就经典的 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色/白色
  • 款式： AR6352-126

Jordan 1 Mid Alt (TD)

¥399

经典可爱设计，宝贝轻松穿脱

让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋，塑就经典的 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于穿脱。

其他细节

  • 弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于轻松穿脱
  • 优质鞋面，舒适耐穿
  • 泡绵鞋底，质感柔软且柔韧灵活

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/白色/白色/白色
  • 款式： AR6352-126

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