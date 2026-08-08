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Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋 - 孔雀绿/白色/大学金/活力粉

Jordan 1 Mid Alt (TD)

婴童运动童鞋

¥399

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此配色当前无货

贴心呵护，上佳之选。Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋采用利落皮革搭配趣味色彩，为小宝贝打造可爱造型；泡绵鞋底稳固包覆稚嫩双足。 魔术贴粘扣带来出众包覆效果，令鞋款便于穿脱。


  • 显示颜色： 孔雀绿/白色/大学金/活力粉
  • 款式： DZ5536-300

Jordan 1 Mid Alt (TD)

¥399

贴心呵护，上佳之选。Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋采用利落皮革搭配趣味色彩，为小宝贝打造可爱造型；泡绵鞋底稳固包覆稚嫩双足。 魔术贴粘扣带来出众包覆效果，令鞋款便于穿脱。

其他细节

  • 皮革鞋面舒适出众，经久耐穿
  • 泡绵设计，赋予稚嫩双足缓震脚感

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 孔雀绿/白色/大学金/活力粉
  • 款式： DZ5536-300

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