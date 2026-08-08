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Jordan 1 Mid Alt (TD)
婴童运动童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
贴心呵护，上佳之选。Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋采用利落皮革搭配趣味色彩，为小宝贝打造可爱造型；泡绵鞋底稳固包覆稚嫩双足。 魔术贴粘扣带来出众包覆效果，令鞋款便于穿脱。
- 显示颜色： 孔雀绿/白色/大学金/活力粉
- 款式： DZ5536-300
Jordan 1 Mid Alt (TD)
¥399
贴心呵护，上佳之选。Jordan 1 Mid Alt (TD) 婴童运动童鞋采用利落皮革搭配趣味色彩，为小宝贝打造可爱造型；泡绵鞋底稳固包覆稚嫩双足。 魔术贴粘扣带来出众包覆效果，令鞋款便于穿脱。
其他细节
- 皮革鞋面舒适出众，经久耐穿
- 泡绵设计，赋予稚嫩双足缓震脚感
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 孔雀绿/白色/大学金/活力粉
- 款式： DZ5536-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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