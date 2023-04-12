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      Jordan 1 Mid Alt (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      白色/黑/浅北极粉
      正浆果红/白色/灯草粉

      Jordan 1 Mid Alt (PS) 幼童运动童鞋为幼童带来经典 AJ 1 造型的同时，方便穿脱。

      • 显示颜色： 白色/黑/浅北极粉
      • 款式： AT4612-103

      尺寸与尺码

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