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Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/海星橙/明亮绿/黑

Jordan 1 Mid Alt SE (TD)

婴童运动童鞋

¥399

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穿上 Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋，让小宝贝活力迈步。 皮革与合成材质组合鞋面，搭配刺绣花卉，塑就利落外观。 轻盈耐穿，减轻滞重感。


  • 显示颜色： 白色/海星橙/明亮绿/黑
  • 款式： DR6964-100

Jordan 1 Mid Alt SE (TD)

¥399

穿上 Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋，让小宝贝活力迈步。 皮革与合成材质组合鞋面，搭配刺绣花卉，塑就利落外观。 轻盈耐穿，减轻滞重感。

其他细节

  • 魔术贴粘扣设计，可简化穿鞋过程
  • 后跟提拉设计，有助小宝贝轻松穿鞋
  • 泡绵外底，柔软舒适

产品细节

  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 图案
  • 显示颜色： 白色/海星橙/明亮绿/黑
  • 款式： DR6964-100

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