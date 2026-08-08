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Jordan 1 Mid Alt SE (TD)
婴童运动童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋，让小宝贝活力迈步。 皮革与合成材质组合鞋面，搭配刺绣花卉，塑就利落外观。 轻盈耐穿，减轻滞重感。
- 显示颜色： 白色/海星橙/明亮绿/黑
- 款式： DR6964-100
Jordan 1 Mid Alt SE (TD)
¥399
穿上 Jordan 1 Mid Alt SE (TD) 婴童运动童鞋，让小宝贝活力迈步。 皮革与合成材质组合鞋面，搭配刺绣花卉，塑就利落外观。 轻盈耐穿，减轻滞重感。
其他细节
- 魔术贴粘扣设计，可简化穿鞋过程
- 后跟提拉设计，有助小宝贝轻松穿鞋
- 泡绵外底，柔软舒适
产品细节
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 图案
- 显示颜色： 白色/海星橙/明亮绿/黑
- 款式： DR6964-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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