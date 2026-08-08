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Jordan 1 Mid SS (TD)
婴童运动童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
学院风运动鞋正式来袭。 Jordan 1 Mid SS (TD) 婴童运动童鞋鞋面采用漆皮制成，犹如一块行走的白板，让小宝贝尽情发挥创意巧思。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DQ1865-100
Jordan 1 Mid SS (TD)
¥399
舒适耐穿
学院风运动鞋正式来袭。 Jordan 1 Mid SS (TD) 婴童运动童鞋鞋面采用漆皮制成，犹如一块行走的白板，让小宝贝尽情发挥创意巧思。
其他细节
- 让小宝贝发挥创想，玩味漆皮
- 额外衬垫，赋予脚踝柔软触感和有力支撑
- 橡胶鞋底，缔造非凡耐穿性
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 漆皮设计
- 经典鞋带
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DQ1865-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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