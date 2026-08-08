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Jordan 1 Mid SS (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/黑

Jordan 1 Mid SS (TD)

婴童运动童鞋

¥399

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学院风运动鞋正式来袭。 Jordan 1 Mid SS (TD) 婴童运动童鞋鞋面采用漆皮制成，犹如一块行走的白板，让小宝贝尽情发挥创意巧思。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DQ1865-100

Jordan 1 Mid SS (TD)

¥399

舒适耐穿

学院风运动鞋正式来袭。 Jordan 1 Mid SS (TD) 婴童运动童鞋鞋面采用漆皮制成，犹如一块行走的白板，让小宝贝尽情发挥创意巧思。

其他细节

  • 让小宝贝发挥创想，玩味漆皮
  • 额外衬垫，赋予脚踝柔软触感和有力支撑
  • 橡胶鞋底，缔造非凡耐穿性

产品细节

  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 漆皮设计
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DQ1865-100

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