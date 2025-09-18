 
Jordan 1 Mid TD 男子橄榄球鞋 - 白色/黑/黑

Jordan 1 Mid TD

男子橄榄球鞋

白色/黑/黑
健身红/白色/黑

Jordan 1 Mid TD 男子橄榄球鞋采用匠心设计，助力引爆疾速，缔造出众敏捷性。厚实鞋钉配置，助你实现出色的迅疾切入表现。采用合成材质材料，经久耐穿。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： FJ6805-100

