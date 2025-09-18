Jordan 1 Mid TD
男子橄榄球鞋
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 1 Mid TD 男子橄榄球鞋采用匠心设计，助力引爆疾速，缔造出众敏捷性。厚实鞋钉配置，助你实现出色的迅疾切入表现。采用合成材质材料，经久耐穿。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： FJ6805-100
其他细节
- 鞋面汲取 AJ1 出色设计，塑就经典版型
- 厚实鞋钉配置，助你在球场实现快速切入
- 匠心中底，舒适非凡
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
