Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列
银蟒幼童运动鞋
10% 折让
让孩子穿上 Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列幼童运动鞋迎接农历新年，以 Jordan 风格向蛇年致意。优质皮革搭配珠光元素，模仿蛇鳞的光泽，为孩子营造欢庆格调，适合日常穿着。耐克勾采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/山峰白
- 款式： HF3205-100
Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列
10% 折让
让孩子穿上 Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列幼童运动鞋迎接农历新年，以 Jordan 风格向蛇年致意。优质皮革搭配珠光元素，模仿蛇鳞的光泽，为孩子营造欢庆格调，适合日常穿着。耐克勾采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出色耐穿性与结构感
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/山峰白
- 款式： HF3205-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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