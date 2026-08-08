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Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm
足球手套
¥199
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此配色当前无货
Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm 足球手套采用匠心设计，帮助双手保持温暖，缔造心无旁骛的应战体验。纹理部位有助于提升对足球的抓握力，便于快速重新开始比赛以及掷界外球。
- 显示颜色： 黑/煤黑/金
- 款式： CU1594-010
Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm
¥199
巴黎荣耀邂逅经典 JORDAN 设计
Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm 足球手套采用匠心设计，帮助双手保持温暖，缔造心无旁骛的应战体验。纹理部位有助于提升对足球的抓握力，便于快速重新开始比赛以及掷界外球。
其他细节
- Nike HyperWarm 技术，帮助双手保持适宜温度
- 手指与手掌部位使用硅胶材质，提升对足球的抓握力
- 弹性手套口，赋予手腕自然贴合感
- 巴黎圣日耳曼足球俱乐部和 Jordan 的经典图案，彰显你对球队的支持
产品细节
- 62% 聚酯纤维/28% 锦纶/5% 橡胶/5% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/金
- 款式： CU1594-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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