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Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm 足球手套 - 黑/煤黑/金

Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm

足球手套

¥199

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Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm 足球手套采用匠心设计，帮助双手保持温暖，缔造心无旁骛的应战体验。纹理部位有助于提升对足球的抓握力，便于快速重新开始比赛以及掷界外球。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/金
  • 款式： CU1594-010

Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm

¥199

巴黎荣耀邂逅经典 JORDAN 设计

Jordan x 巴黎圣日耳曼 HyperWarm 足球手套采用匠心设计，帮助双手保持温暖，缔造心无旁骛的应战体验。纹理部位有助于提升对足球的抓握力，便于快速重新开始比赛以及掷界外球。

其他细节

  • Nike HyperWarm 技术，帮助双手保持适宜温度
  • 手指与手掌部位使用硅胶材质，提升对足球的抓握力
  • 弹性手套口，赋予手腕自然贴合感
  • 巴黎圣日耳曼足球俱乐部和 Jordan 的经典图案，彰显你对球队的支持

产品细节

  • 62% 聚酯纤维/28% 锦纶/5% 橡胶/5% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/金
  • 款式： CU1594-010

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