Jordan 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再度携手，为全新系列注入轻奢街头风范。Jordan x A Ma Maniére 男子印花针织连帽衫，采用厚实出众的回环法式毛圈面料，助你轻松驾驭日常活动。整版玫瑰印花，结合高端 A Ma Maniére 品牌标志，彰显合作风采。

Jordan 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再度携手，为全新系列注入轻奢街头风范。Jordan x A Ma Maniére 男子印花针织连帽衫，采用厚实出众的回环法式毛圈面料，助你轻松驾驭日常活动。整版玫瑰印花，结合高端 A Ma Maniére 品牌标志，彰显合作风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。