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Jordan x A Ma Maniére
男子印花针织连帽衫
¥949
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此配色当前无货
Jordan 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再度携手，为全新系列注入轻奢街头风范。Jordan x A Ma Maniére 男子印花针织连帽衫，采用厚实出众的回环法式毛圈面料，助你轻松驾驭日常活动。整版玫瑰印花，结合高端 A Ma Maniére 品牌标志，彰显合作风采。
- 显示颜色： 黑/中灰
- 款式： DJ9753-010
Jordan x A Ma Maniére
¥949
街头佳选单品，彰显奢华风范
Jordan 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再度携手，为全新系列注入轻奢街头风范。Jordan x A Ma Maniére 男子印花针织连帽衫，采用厚实出众的回环法式毛圈面料，助你轻松驾驭日常活动。整版玫瑰印花，结合高端 A Ma Maniére 品牌标志，彰显合作风采。
产品细节
- 厚实出众的回环法式毛圈面料整版玫瑰印花袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计加衬风帽搭配抽绳袋鼠式口袋刺绣标志梭织联名标签面料/连帽里料：100% 棉可机洗
- 显示颜色： 黑/中灰
- 款式： DJ9753-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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