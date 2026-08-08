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Jordan x A Ma Maniére
男子短袖上衣
¥649
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此配色当前无货
Jordan x A Ma Maniére 男子短袖上衣采用纽扣设计，质感轻盈，旨在致敬非凡。 丝般柔滑质感搭配整版照片印花，旨在向迈克尔·乔丹在其职业生涯中达到的宏伟高度致敬。
- 显示颜色： 黑/中灰
- 款式： DJ9761-010
Jordan x A Ma Maniére
¥649
轻盈舒适
Jordan x A Ma Maniére 男子短袖上衣采用纽扣设计，质感轻盈，旨在致敬非凡。 丝般柔滑质感搭配整版照片印花，旨在向迈克尔·乔丹在其职业生涯中达到的宏伟高度致敬。
产品细节
- 轻盈舒适
- 轻盈梭织面料
- 正面纽扣设计搭配翻领
- 整版印花
- 刺绣 Jumpman 标志巧搭“A Ma Maniére”图案
- 梭织联名标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/中灰
- 款式： DJ9761-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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