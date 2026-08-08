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Jordan x A Ma Maniére 男子短袖上衣 - 黑/中灰

Jordan x A Ma Maniére

男子短袖上衣

¥649

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Jordan x A Ma Maniére 男子短袖上衣采用纽扣设计，质感轻盈，旨在致敬非凡。 丝般柔滑质感搭配整版照片印花，旨在向迈克尔·乔丹在其职业生涯中达到的宏伟高度致敬。


  • 显示颜色： 黑/中灰
  • 款式： DJ9761-010

Jordan x A Ma Maniére

¥649

轻盈舒适

Jordan x A Ma Maniére 男子短袖上衣采用纽扣设计，质感轻盈，旨在致敬非凡。 丝般柔滑质感搭配整版照片印花，旨在向迈克尔·乔丹在其职业生涯中达到的宏伟高度致敬。

产品细节

  • 轻盈舒适
  • 轻盈梭织面料
  • 正面纽扣设计搭配翻领
  • 整版印花
  • 刺绣 Jumpman 标志巧搭“A Ma Maniére”图案
  • 梭织联名标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/中灰
  • 款式： DJ9761-010

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