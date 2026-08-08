JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。

JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。

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