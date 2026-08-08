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Jordan x A Ma Maniére
男子长裤
¥1,299
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此配色当前无货
JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： DJ9751-293
Jordan x A Ma Maniére
¥1,299
街头造型，奢华风范
JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配拉链门襟
- 可调节抽绳
- 插手口袋
- 梭织联名标签
- 刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 中灰
- 款式： DJ9751-293
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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