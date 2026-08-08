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Jordan x A Ma Maniére 男子长裤 - 中灰

Jordan x A Ma Maniére

男子长裤

¥1,299
中灰
鲜亮勃艮第酒红

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JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： DJ9751-293

Jordan x A Ma Maniére

¥1,299

街头造型，奢华风范

JORDAN 品牌与亚特兰大潮流名所 A Ma Maniére 再次携手，推出全新轻奢服装系列。 Jordan x A Ma Maniére 男子长裤采用梭织斜纹面料，结合直筒剪裁和标准版型。 腰部内侧饰有梭织玫瑰图案，抽绳头和梭织标签彰显合作魅力。 该产品含有再生聚酯纤维。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配拉链门襟
  • 可调节抽绳
  • 插手口袋
  • 梭织联名标签
  • 刺绣标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： DJ9751-293

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