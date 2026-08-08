Maison Chateau Rouge 携手 JORDAN 品牌，共同致敬迈克尔·乔丹篮球生涯扎根地芝加哥。Jordan x Maison Chateau Rouge 男子梭织上衣采用休闲版型，质感轻盈，可内搭挚爱T恤，堪称理想的叠搭佳选。饰以艺术风格混搭印花，娓娓讲述 Jordan 历史的关键时刻。

Maison Chateau Rouge 携手 JORDAN 品牌，共同致敬迈克尔·乔丹篮球生涯扎根地芝加哥。Jordan x Maison Chateau Rouge 男子梭织上衣采用休闲版型，质感轻盈，可内搭挚爱T恤，堪称理想的叠搭佳选。饰以艺术风格混搭印花，娓娓讲述 Jordan 历史的关键时刻。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。