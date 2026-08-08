Jordan x Maison Chateau Rouge 男子梭织长裤采用利落舒适设计，糅合芝加哥和巴黎风情，彰显 Jordan x MCR 联名风范。 饰以整版印花，娓娓讲述世界青年因篮球文化而联结的神奇故事。 裤管口附近搭配拉链，可供自主调节贴合度，塑就醒目外观和出众着感。

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