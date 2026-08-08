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Jordan x Nina Chanel 女子夹克 - 黑/大学红

Jordan x Nina Chanel

女子夹克

¥1,299

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妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统。Jordan x Nina Chanel 女子夹克采用运动风格设计，搭配背后醒目图案，焕新演绎传奇外观。休闲版型和轻盈质感，彰显复古风范。


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DO4153-010

Jordan x Nina Chanel

¥1,299

经典设计，焕发新生

妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统。Jordan x Nina Chanel 女子夹克采用运动风格设计，搭配背后醒目图案，焕新演绎传奇外观。休闲版型和轻盈质感，彰显复古风范。

其他细节

  • Wings 线条和经典配色，致敬 Jordan 传承
  • 全长拉链开襟设计，打造可调式包覆效果

产品细节

  • 缝制贴片
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DO4153-010

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