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Jordan x Nina Chanel
女子夹克
¥1,299
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此配色当前无货
妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统。Jordan x Nina Chanel 女子夹克采用运动风格设计，搭配背后醒目图案，焕新演绎传奇外观。休闲版型和轻盈质感，彰显复古风范。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： DO4153-010
Jordan x Nina Chanel
¥1,299
经典设计，焕发新生
妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统。Jordan x Nina Chanel 女子夹克采用运动风格设计，搭配背后醒目图案，焕新演绎传奇外观。休闲版型和轻盈质感，彰显复古风范。
其他细节
- Wings 线条和经典配色，致敬 Jordan 传承
- 全长拉链开襟设计，打造可调式包覆效果
产品细节
- 缝制贴片
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： DO4153-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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