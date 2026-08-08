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Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫 - 黑

Jordan x Nina Chanel

女子连帽衫

¥1,099
黑
调色暗灰

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经典设计焕发新生。妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统风范。该联名款 Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫采用醒目复古风格，焕新演绎迈克尔·乔丹传奇时刻。舒适加绒面料搭配罗纹细节，打造寒冷天气的理想叠搭之选。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO4159-010

Jordan x Nina Chanel

¥1,099

舒适非凡

经典设计焕发新生。妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统风范。该联名款 Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫采用醒目复古风格，焕新演绎迈克尔·乔丹传奇时刻。舒适加绒面料搭配罗纹细节，打造寒冷天气的理想叠搭之选。

产品细节

  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO4159-010

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