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      Jordan x Nina Chanel

      女子连帽衫

      ¥1,099

      黑
      调色暗灰

      经典设计焕发新生。妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统风范。该联名款 Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫采用醒目复古风格，焕新演绎迈克尔·乔丹传奇时刻。舒适加绒面料搭配罗纹细节，打造寒冷天气的理想叠搭之选。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DO4159-010

      尺寸与尺码

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