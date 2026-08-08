经典设计焕发新生。妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统风范。该联名款 Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫采用醒目复古风格，焕新演绎迈克尔·乔丹传奇时刻。舒适加绒面料搭配罗纹细节，打造寒冷天气的理想叠搭之选。

经典设计焕发新生。妮娜·香奈儿 (Nina Chanel) 革新演绎经典设计，巧妙融合当代文化与 Jordan 传统风范。该联名款 Jordan x Nina Chanel 女子连帽衫采用醒目复古风格，焕新演绎迈克尔·乔丹传奇时刻。舒适加绒面料搭配罗纹细节，打造寒冷天气的理想叠搭之选。

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