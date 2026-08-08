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Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift
男子套头连帽衫
¥999
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此配色当前无货
Honor the Gift 是加州本土精英球员拉塞尔·威斯布鲁克创办的个人服装品牌，以时尚作品彰显拉塞尔的强劲实力、专注力和领导力。 Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫出自与 JORDAN 品牌的联名系列，采用厚实法式毛圈面料结合超宽松版型， 并饰有“Inner City”系列的图案和标签细节，体现了威少的独特风格及其过往经历沉淀的精华。
- 显示颜色： 奶白 II/麻灰/灰黑
- 款式： DJ7974-236
Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift
¥999
Honor the Gift 是加州本土精英球员拉塞尔·威斯布鲁克创办的个人服装品牌，以时尚作品彰显拉塞尔的强劲实力、专注力和领导力。 Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫出自与 JORDAN 品牌的联名系列，采用厚实法式毛圈面料结合超宽松版型， 并饰有“Inner City”系列的图案和标签细节，体现了威少的独特风格及其过往经历沉淀的精华。
其他细节
- 厚实水洗法式毛圈面料，柔软舒适
- 风帽添加厚实衬里，营造柔软舒适的包覆效果
产品细节
- Jordan 超宽松版型
- 袖口采用弹性罗纹设计
- 缝制标签
- 印花图案
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/麻灰/灰黑
- 款式： DJ7974-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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