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Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫 - 奶白 II/麻灰/灰黑

Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift

男子套头连帽衫

¥999

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Honor the Gift 是加州本土精英球员拉塞尔·威斯布鲁克创办的个人服装品牌，以时尚作品彰显拉塞尔的强劲实力、专注力和领导力。 Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫出自与 JORDAN 品牌的联名系列，采用厚实法式毛圈面料结合超宽松版型， 并饰有“Inner City”系列的图案和标签细节，体现了威少的独特风格及其过往经历沉淀的精华。


  • 显示颜色： 奶白 II/麻灰/灰黑
  • 款式： DJ7974-236

Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift

¥999

Honor the Gift 是加州本土精英球员拉塞尔·威斯布鲁克创办的个人服装品牌，以时尚作品彰显拉塞尔的强劲实力、专注力和领导力。 Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫出自与 JORDAN 品牌的联名系列，采用厚实法式毛圈面料结合超宽松版型， 并饰有“Inner City”系列的图案和标签细节，体现了威少的独特风格及其过往经历沉淀的精华。

其他细节

  • 厚实水洗法式毛圈面料，柔软舒适
  • 风帽添加厚实衬里，营造柔软舒适的包覆效果

产品细节

  • Jordan 超宽松版型
  • 袖口采用弹性罗纹设计
  • 缝制标签
  • 印花图案
  • 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/麻灰/灰黑
  • 款式： DJ7974-236

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