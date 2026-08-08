Honor the Gift 是加州本土精英球员拉塞尔·威斯布鲁克创办的个人服装品牌，以时尚作品彰显拉塞尔的强劲实力、专注力和领导力。 Jordan x Russell Westbrook x Honor the Gift 男子套头连帽衫出自与 JORDAN 品牌的联名系列，采用厚实法式毛圈面料结合超宽松版型， 并饰有“Inner City”系列的图案和标签细节，体现了威少的独特风格及其过往经历沉淀的精华。

显示颜色： 奶白 II/麻灰/灰黑

款式： DJ7974-236