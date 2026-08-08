 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan x RW 男子套头连帽衫 - 潮汐蓝/帆白

Jordan x RW

男子套头连帽衫

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan x RW 男子套头连帽衫采用优质面料，巧搭致敬拉塞尔·威斯布鲁克的经典“Why Not ”图案，在气温降低时营造温暖舒适感受。


  • 显示颜色： 潮汐蓝/帆白
  • 款式： AV4773-444

Jordan x RW

30% 折让

球场内外，舒适包覆

Jordan x RW 男子套头连帽衫采用优质面料，巧搭致敬拉塞尔·威斯布鲁克的经典“Why Not ”图案，在气温降低时营造温暖舒适感受。

其他细节

  • 优质面料，柔软舒适
  • 巧搭经典图案，致敬 JORDAN 品牌和拉塞尔·威斯布鲁克
  • 风帽设计，在需要时提供额外包覆效果

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：50% 棉/50% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 潮汐蓝/帆白
  • 款式： AV4773-444

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。