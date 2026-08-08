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Jordan x RW
男子套头连帽衫
30% 折让
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此配色当前无货
Jordan x RW 男子套头连帽衫采用优质面料，巧搭致敬拉塞尔·威斯布鲁克的经典“Why Not ”图案，在气温降低时营造温暖舒适感受。
- 显示颜色： 潮汐蓝/帆白
- 款式： AV4773-444
Jordan x RW
30% 折让
球场内外，舒适包覆
Jordan x RW 男子套头连帽衫采用优质面料，巧搭致敬拉塞尔·威斯布鲁克的经典“Why Not ”图案，在气温降低时营造温暖舒适感受。
其他细节
- 优质面料，柔软舒适
- 巧搭经典图案，致敬 JORDAN 品牌和拉塞尔·威斯布鲁克
- 风帽设计，在需要时提供额外包覆效果
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：50% 棉/50% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 潮汐蓝/帆白
- 款式： AV4773-444
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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