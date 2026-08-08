Jordan x Union

¥1,099

理想佳选

Jordan x Union 男子长裤由 Jordan 与 Union 联袂打造，革新演绎熟悉造型。 无论是寻求时尚街头风格还是赛后舒适穿着，这款长裤均可满足你的需求。

UNION LA

对于 Union LA 的主理人克里斯·吉布斯而言，篮球文化像是一条线，自然而然地就被缝进了街头服饰。 Jordan x UNION 联名系列将这一思路贯穿始终。 它向人们生动地描绘着迈克尔·乔丹在赛场之外的情感表达，全面地展示 80 年代末到 90 年代初广告、音乐、街头造型或是一些不可思议的比赛时刻所呈现的迷人景象。

非凡舒适

柔软织物和可调节抽绳设计，塑就理想贴合效果和舒适感受。