Jordan x Zion 男子全长拉链开襟上衣的设计灵感源自锡安对动漫的热爱，将街头服饰的实用性和外观与优质面料巧妙结合，塑就出众外观，比赛休闲两相宜。 衣袖饰有反光标志，背面图案旨在致敬其挚爱动漫。 该产品含有再生聚酯纤维。

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