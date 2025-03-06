Jordan 11 CMFT Low (PS) 幼童运动童鞋采用与大童款相匹配的设计，为小宝贝打造专属 Jordan 鞋款。足底柔软灵活，带来非凡舒适感受。该鞋款便于穿脱，为活泼好动的孩子带来理想之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。