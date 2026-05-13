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Jordan 11 Retro
复刻幼童运动鞋
20% 折让
在夜幕降临后耀动赛场。这款经久不衰的 Jordan 11 Retro 复刻幼童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。
- 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
- 款式： IB1379-001
Jordan 11 Retro
20% 折让
在夜幕降临后耀动赛场。这款经久不衰的 Jordan 11 Retro 复刻幼童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出色鞋面支撑力
- 泡绵中底，舒适缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 圆形鞋带
- 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
- 款式： IB1379-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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