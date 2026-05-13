 
第 1 张图片，共 12 张图片
Jordan 11 Retro 复刻幼童运动鞋 - 黑/乌紫/白色/微黄绿

Jordan 11 Retro

复刻幼童运动鞋

20% 折让

在夜幕降临后耀动赛场。这款经久不衰的 Jordan 11 Retro 复刻幼童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。


  • 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
  • 款式： IB1379-001

Jordan 11 Retro

20% 折让

在夜幕降临后耀动赛场。这款经久不衰的 Jordan 11 Retro 复刻幼童运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，搭配夜光细节，尽显利落风范。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出色鞋面支撑力
  • 泡绵中底，舒适缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 显示颜色： 黑/乌紫/白色/微黄绿
  • 款式： IB1379-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。