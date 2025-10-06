灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

