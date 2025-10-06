Jordan 11 Retro Little Flex
幼童运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。
- 显示颜色： 白色/黑/传奇蓝
- 款式： BQ7101-104
传奇童鞋，舒适脚感，方便穿脱
其他细节
- 皮革与织物材料组合鞋面，质感轻盈
- 固定带包覆足部，塑就富有支撑力的舒适贴合感
- 柔软泡绵塑就灵活缓震体验
- 弹性鞋口设计，方便小宝贝穿脱
产品细节
舒适贴合
鞋面固定带包覆足部，塑就富有支撑力的舒适贴合感。
非凡柔韧灵活
柔软泡绵塑就灵活缓震体验。
便捷一脚蹬设计
弹性鞋口设计，方便小宝贝穿脱。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.4
29.5: 鞋内长 19.2
31: 鞋内长 20.4
32: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 22.2
35: 鞋内长 22.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
