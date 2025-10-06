 
Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋 - 白色/黑/传奇蓝

灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。


  • 显示颜色： 白色/黑/传奇蓝
  • 款式： BQ7101-104

传奇童鞋，舒适脚感，方便穿脱

灵感源自备受赞誉的 AJ 11，为小宝贝打造柔韧出色的穿着体验。 Jordan 11 Retro Little Flex 幼童运动鞋采用轻盈舒适鞋面，结合柔软缓震脚感，并搭配一脚蹬设计，方便穿脱。

其他细节

  • 皮革与织物材料组合鞋面，质感轻盈
  • 固定带包覆足部，塑就富有支撑力的舒适贴合感
  • 柔软泡绵塑就灵活缓震体验
  • 弹性鞋口设计，方便小宝贝穿脱

产品细节

舒适贴合

鞋面固定带包覆足部，塑就富有支撑力的舒适贴合感。

非凡柔韧灵活

柔软泡绵塑就灵活缓震体验。

便捷一脚蹬设计

弹性鞋口设计，方便小宝贝穿脱。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.4

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 20.4

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

