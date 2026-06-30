第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan 23
大童印花球衣
¥269
Jordan 23 大童印花球衣的设计灵感源自迈克尔·乔丹传奇篮球生涯中所穿的职业球衣，但采用了引人注目的图案。采用透气针织网眼布面料，饰有贴片细节，结合经典剪裁，既适合球场舒适应战，亦可搭配挚爱牛仔裤，塑就时尚街头造型。
- 显示颜色： 黑/灰黑
- 款式： FV3168-019
Jordan 23
¥269
Jordan 23 大童印花球衣的设计灵感源自迈克尔·乔丹传奇篮球生涯中所穿的职业球衣，但采用了引人注目的图案。采用透气针织网眼布面料，饰有贴片细节，结合经典剪裁，既适合球场舒适应战，亦可搭配挚爱牛仔裤，塑就时尚街头造型。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/灰黑
- 款式： FV3168-019
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。