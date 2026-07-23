Jordan 23 大童印花球衣的设计灵感源自迈克尔·乔丹传奇篮球生涯中所穿的职业球衣，但采用了引人注目的图案。采用透气针织网眼布面料，饰有贴片细节，结合经典剪裁，既适合球场舒适应战，亦可搭配挚爱牛仔裤，塑就时尚街头造型。

Jordan 23 大童印花球衣的设计灵感源自迈克尔·乔丹传奇篮球生涯中所穿的职业球衣，但采用了引人注目的图案。采用透气针织网眼布面料，饰有贴片细节，结合经典剪裁，既适合球场舒适应战，亦可搭配挚爱牛仔裤，塑就时尚街头造型。

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