Jordan 23/7.2 EasyOn
小鲨鱼婴童运动鞋
32% 折让
Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼婴童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，便于稚嫩双足轻松穿入，同时彰显醒目 Jordan 风范。
- 显示颜色： 泡沫粉/山峰白/透明粉
- 款式： HF3414-601
其他细节
- EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松穿入；魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固双足
- 鞋面采用柔韧织物与耐穿合成材质，质感轻盈；挡泥片和鞋头覆面加固高磨损区域，缔造出众耐穿性
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 外底橡胶贴片，铸就强劲抓地力
产品细节
