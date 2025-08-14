 
泡沫粉/山峰白/透明粉
白色/狂喜钴蓝/黑/亮深红

Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼婴童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，便于稚嫩双足轻松穿入，同时彰显醒目 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 泡沫粉/山峰白/透明粉
  • 款式： HF3414-601

Jordan 23/7.2 EasyOn

其他细节

  • EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松穿入；魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固双足
  • 鞋面采用柔韧织物与耐穿合成材质，质感轻盈；挡泥片和鞋头覆面加固高磨损区域，缔造出众耐穿性
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底橡胶贴片，铸就强劲抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13.2

    22: 鞋内长 14.2

    23.5: 鞋内长 14.6

    25: 鞋内长 15.6

    26: 鞋内长 16

    27: 鞋内长 16.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

