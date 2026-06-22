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Jordan 23/7.2 EasyOn 新年系列小鲨鱼婴童运动鞋 - 帆白/粉白/深队红/金属色

Jordan 23/7.2 EasyOn 新年系列

小鲨鱼婴童运动鞋

春节特别配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn 新年系列小鲨鱼婴童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，便于稚嫩双足轻松穿入，同时彰显醒目 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
  • 款式： IQ1116-171

Jordan 23/7.2 EasyOn 新年系列

春节特别配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn 新年系列小鲨鱼婴童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，便于稚嫩双足轻松穿入，同时彰显醒目 Jordan 风范。

其他细节

  • 鞋口和后跟提拉设计结合宽敞鞋口，便于穿脱
  • 可调节固定带，让小宝贝们轻松获得出众贴合感
  • 鞋面融入挡泥片覆面，带来出众支撑力
  • 柔软缓震中底，赋予小宝贝舒适支撑体验

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
  • 款式： IQ1116-171

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