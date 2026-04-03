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Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列
小鲨鱼幼童运动鞋
15% 折让
春节配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。
- 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
- 款式： IQ1115-171
Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列
15% 折让
春节配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。
其他细节
- EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 可下压式后跟结合魔术贴粘扣固定带，让孩子能轻松穿入并调节贴合度
- 鞋面采用柔韧耐穿织物与合成材质，质感轻盈；挡泥片和鞋头覆面加固高磨损区域，带来出众耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶细节
- 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
- 款式： IQ1115-171
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。