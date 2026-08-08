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Jordan 23 Engineered
男子全长拉链开襟夹克
¥1,099
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟夹克采用可收纳风帽设计，打造多变穿搭风格。 轻盈面料和网眼拼接里料设计，带来舒适透气体验。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： AT9776-010
Jordan 23 Engineered
¥1,099
轻盈材质，多样包覆
Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟夹克采用可收纳风帽设计，打造多变穿搭风格。 轻盈面料和网眼拼接里料设计，带来舒适透气体验。
轻盈舒适
锦纶面料，轻盈舒适。
非凡细节
衣袖搭配醒目细节，哑光拉链增添高级质感。
透气质地
网眼拼接里料设计，有效提升透气性和舒适感。
灵活包覆
可收纳风帽可收入衣领之中，搭配便捷按扣。
产品细节
- 拉链插手口袋
- 全长拉链开襟设计
- 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： AT9776-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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