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Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟夹克 - 黑/黑/黑

Jordan 23 Engineered

男子全长拉链开襟夹克

¥1,099

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Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟夹克采用可收纳风帽设计，打造多变穿搭风格。 轻盈面料和网眼拼接里料设计，带来舒适透气体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： AT9776-010

Jordan 23 Engineered

¥1,099

轻盈材质，多样包覆

Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟夹克采用可收纳风帽设计，打造多变穿搭风格。 轻盈面料和网眼拼接里料设计，带来舒适透气体验。

轻盈舒适

锦纶面料，轻盈舒适。

非凡细节

衣袖搭配醒目细节，哑光拉链增添高级质感。

透气质地

网眼拼接里料设计，有效提升透气性和舒适感。

灵活包覆

可收纳风帽可收入衣领之中，搭配便捷按扣。

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： AT9776-010

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