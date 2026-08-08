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Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫 - 淡象牙白/黑/淡象牙白/激光蓝

Jordan 23 Engineered

男子全长拉链开襟连帽衫

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。


  • 显示颜色： 淡象牙白/黑/淡象牙白/激光蓝
  • 款式： CT3555-110

Jordan 23 Engineered

¥1,099

柔软材质，未来感设计

Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。

Sherpa Fleece 面料搭配梭织面料

衣身和风帽内里采用厚实 Sherpa fleece 面料，塑就柔软舒适的穿着感受。衣袖下方、风帽外层和衣身内里采用顺滑梭织面料。

前身实用设计

配有拉链插手口袋和胸前按扣口袋；胸前口袋翻盖饰以镶边细节。

其他细节

  • 弹性罗纹袖口贴合手腕，塑就舒适感受
  • 哑光抽绳头

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 全长拉链开襟设计
  • 左肩背面饰有 Jumpman 刺绣设计
  • 23 Engineered 系列标签
  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片/里料：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白/黑/淡象牙白/激光蓝
  • 款式： CT3555-110

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