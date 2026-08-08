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Jordan 23 Engineered
男子全长拉链开襟连帽衫
¥1,099
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。
- 显示颜色： 淡象牙白/黑/淡象牙白/激光蓝
- 款式： CT3555-110
Jordan 23 Engineered
¥1,099
柔软材质，未来感设计
Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。
Sherpa Fleece 面料搭配梭织面料
衣身和风帽内里采用厚实 Sherpa fleece 面料，塑就柔软舒适的穿着感受。衣袖下方、风帽外层和衣身内里采用顺滑梭织面料。
前身实用设计
配有拉链插手口袋和胸前按扣口袋；胸前口袋翻盖饰以镶边细节。
其他细节
- 弹性罗纹袖口贴合手腕，塑就舒适感受
- 哑光抽绳头
产品细节
- Jordan 标准版型
- 全长拉链开襟设计
- 左肩背面饰有 Jumpman 刺绣设计
- 23 Engineered 系列标签
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片/里料：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/黑/淡象牙白/激光蓝
- 款式： CT3555-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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