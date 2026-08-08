Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。

Jordan 23 Engineered 男子全长拉链开襟连帽衫采用温暖御寒面料，结合精致装饰与功能性元素。采用舒适 Sherpa fleece 面料，搭配锦纶覆面。这款连帽衫巧妙融入当代风格，塑就独特外观，易于叠搭，可与短裤、长裤或牛仔裤搭配穿着。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。