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Jordan 23 Engineered 男子夹克 - 黑/红外线红 23

Jordan 23 Engineered

男子夹克

¥999

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Jordan 23 Engineered 男子夹克采用轻盈面料，搭配优质细节革新经典设计，为你缔造舒适的穿着体验。复古风格结构，搭配便捷口袋，便于在往返赛场期间携带随身物品。


  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CN4579-010

Jordan 23 Engineered

¥999

专为凌跃而生

Jordan 23 Engineered 男子夹克采用轻盈面料，搭配优质细节革新经典设计，为你缔造舒适的穿着体验。复古风格结构，搭配便捷口袋，便于在往返赛场期间携带随身物品。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈舒适
  • 侧边拉链口袋，在出行时提供安全储物空间
  • 可调式下摆配有栓扣，有助稳固衣身

产品细节

  • Jordan 宽松版型
  • 全长拉链开襟设计
  • 23 ENGINEERED 橡胶贴片
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CN4579-010

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