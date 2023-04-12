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      Jordan 23 Engineered

      男子夹克

      ¥999

      Jordan 23 Engineered 男子夹克采用轻盈面料，搭配优质细节革新经典设计，为你缔造舒适的穿着体验。复古风格结构，搭配便捷口袋，便于在往返赛场期间携带随身物品。

      • 显示颜色： 黑/红外线红 23
      • 款式： CN4579-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，结合宽大剪裁

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