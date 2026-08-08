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Jordan 23 Engineered
男子夹克
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子夹克采用轻盈面料，搭配优质细节革新经典设计，为你缔造舒适的穿着体验。复古风格结构，搭配便捷口袋，便于在往返赛场期间携带随身物品。
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CN4579-010
Jordan 23 Engineered
¥999
专为凌跃而生
Jordan 23 Engineered 男子夹克采用轻盈面料，搭配优质细节革新经典设计，为你缔造舒适的穿着体验。复古风格结构，搭配便捷口袋，便于在往返赛场期间携带随身物品。
其他细节
- 梭织面料，轻盈舒适
- 侧边拉链口袋，在出行时提供安全储物空间
- 可调式下摆配有栓扣，有助稳固衣身
产品细节
- Jordan 宽松版型
- 全长拉链开襟设计
- 23 ENGINEERED 橡胶贴片
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CN4579-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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