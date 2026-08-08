第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan 23 Engineered
男子短袖上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子短袖上衣采用圆领T恤设计，巧妙搭配隐藏式拉链口袋。拉链从领口延伸至胸部，提供安全收纳空间，方便随身携带小物件。
- 显示颜色： 暗赤褐/游戏宝蓝
- 款式： DM3216-220
Jordan 23 Engineered
¥499
日常基础单品，出众实穿性能
Jordan 23 Engineered 男子短袖上衣采用圆领T恤设计，巧妙搭配隐藏式拉链口袋。拉链从领口延伸至胸部，提供安全收纳空间，方便随身携带小物件。
其他细节
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 胸前的拉链口袋可安全收纳小物件
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 面料：100% 棉。外接片：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 暗赤褐/游戏宝蓝
- 款式： DM3216-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。