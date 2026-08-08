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Jordan 23 Engineered 男子短袖上衣 - 暗赤褐/游戏宝蓝

Jordan 23 Engineered

男子短袖上衣

¥499

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Jordan 23 Engineered 男子短袖上衣采用圆领T恤设计，巧妙搭配隐藏式拉链口袋。拉链从领口延伸至胸部，提供安全收纳空间，方便随身携带小物件。


  • 显示颜色： 暗赤褐/游戏宝蓝
  • 款式： DM3216-220

Jordan 23 Engineered

¥499

日常基础单品，出众实穿性能

Jordan 23 Engineered 男子短袖上衣采用圆领T恤设计，巧妙搭配隐藏式拉链口袋。拉链从领口延伸至胸部，提供安全收纳空间，方便随身携带小物件。

其他细节

  • 厚实棉料，质感出众且富有结构感
  • 胸前的拉链口袋可安全收纳小物件

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 面料：100% 棉。外接片：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗赤褐/游戏宝蓝
  • 款式： DM3216-220

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