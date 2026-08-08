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Jordan 23 Engineered
男子短裤
¥599
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子短裤是 JORDAN 品牌人气款型之一，其设计灵感源自迈克尔·乔丹。采用拒水面料，体现实用主义风范。双腿均配有拉链口袋，增强实用性；精致图案提升设计格调。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ8086-010
Jordan 23 Engineered
¥599
Jordan 23 Engineered 男子短裤是 JORDAN 品牌人气款型之一，其设计灵感源自迈克尔·乔丹。采用拒水面料，体现实用主义风范。双腿均配有拉链口袋，增强实用性；精致图案提升设计格调。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配抽绳
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ8086-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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