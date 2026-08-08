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Jordan 23 Engineered 男子短裤 - 黑/白色

Jordan 23 Engineered

男子短裤

¥599

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Jordan 23 Engineered 男子短裤是 JORDAN 品牌人气款型之一，其设计灵感源自迈克尔·乔丹。采用拒水面料，体现实用主义风范。双腿均配有拉链口袋，增强实用性；精致图案提升设计格调。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ8086-010

Jordan 23 Engineered

¥599

Jordan 23 Engineered 男子短裤是 JORDAN 品牌人气款型之一，其设计灵感源自迈克尔·乔丹。采用拒水面料，体现实用主义风范。双腿均配有拉链口袋，增强实用性；精致图案提升设计格调。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 96% 锦纶/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ8086-010

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