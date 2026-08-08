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Jordan 23 Engineered
男子针织套头连帽衫
¥999
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子针织套头连帽衫，以未来主义风格焕新演绎品牌经典设计。采用厚实双面针织面料，搭配梭织材质装饰。配有短夹克式衣袖口袋，背面饰以加大的风格化迈克尔·乔丹图案。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8273-010
Jordan 23 Engineered
¥999
实用易搭经典，醒目未来风格
Jordan 23 Engineered 男子针织套头连帽衫，以未来主义风格焕新演绎品牌经典设计。采用厚实双面针织面料，搭配梭织材质装饰。配有短夹克式衣袖口袋，背面饰以加大的风格化迈克尔·乔丹图案。
焕新造型，出众质感
厚实双面针织面料，内外两侧皆柔软顺滑。风帽开口、口袋开口和衣袖下侧搭配梭织覆面，增添纹理质感。
衣袖收纳设计
衣袖配有拉链口袋，可安全收纳小物件。
其他细节
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，质地柔软舒适
- 背面饰有经重新诠释的迈克尔·乔丹凌空飞跃图片
- 柔软加衬风帽巧搭抽绳，可自主调节贴合度
产品细节
- Jordan 标准版型
- 微型文字图案
- 背面大号图案
- 面料/连帽里料：66% 棉/34% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8273-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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