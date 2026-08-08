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Jordan 23 Engineered 男子针织套头连帽衫 - 黑/白色

Jordan 23 Engineered

男子针织套头连帽衫

¥999

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Jordan 23 Engineered 男子针织套头连帽衫，以未来主义风格焕新演绎品牌经典设计。采用厚实双面针织面料，搭配梭织材质装饰。配有短夹克式衣袖口袋，背面饰以加大的风格化迈克尔·乔丹图案。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ8273-010

Jordan 23 Engineered

¥999

实用易搭经典，醒目未来风格

Jordan 23 Engineered 男子针织套头连帽衫，以未来主义风格焕新演绎品牌经典设计。采用厚实双面针织面料，搭配梭织材质装饰。配有短夹克式衣袖口袋，背面饰以加大的风格化迈克尔·乔丹图案。

焕新造型，出众质感

厚实双面针织面料，内外两侧皆柔软顺滑。风帽开口、口袋开口和衣袖下侧搭配梭织覆面，增添纹理质感。

衣袖收纳设计

衣袖配有拉链口袋，可安全收纳小物件。

其他细节

  • 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，质地柔软舒适
  • 背面饰有经重新诠释的迈克尔·乔丹凌空飞跃图片
  • 柔软加衬风帽巧搭抽绳，可自主调节贴合度

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 微型文字图案
  • 背面大号图案
  • 面料/连帽里料：66% 棉/34% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ8273-010

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