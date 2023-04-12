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      Jordan 23 Engineered

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      ¥999

      Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫在展现品牌传承的同时，助力打破当代街头风范的束缚。此款套头针织连帽衫采用优质弹性针织面料，巧搭拼接梭织装饰。

      • 显示颜色： 臭氧蓝
      • 款式： CK9037-033

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