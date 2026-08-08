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Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫 - 臭氧蓝

Jordan 23 Engineered

男子针织连帽衫

¥999

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此配色当前无货

Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫在展现品牌传承的同时，助力打破当代街头风范的束缚。此款套头针织连帽衫采用优质弹性针织面料，巧搭拼接梭织装饰。


  • 显示颜色： 臭氧蓝
  • 款式： CK9037-033

Jordan 23 Engineered

¥999

未来设计，街头风范

Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫在展现品牌传承的同时，助力打破当代街头风范的束缚。此款套头针织连帽衫采用优质弹性针织面料，巧搭拼接梭织装饰。

焕新造型，出众质感

柔韧舒适针织面料，质地柔软，富有弹性，助你畅享无拘运动体验。

穿脱方便

可调节抽绳风帽搭配 1/4 拉链开襟领口，便于穿脱，打造可调式贴合感。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 印花系列标签
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 风帽、腋下和口袋贴边采用梭织设计
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶.连帽部分：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 臭氧蓝
  • 款式： CK9037-033

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