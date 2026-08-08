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Jordan 23 Engineered
男子针织连帽衫
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫在展现品牌传承的同时，助力打破当代街头风范的束缚。此款套头针织连帽衫采用优质弹性针织面料，巧搭拼接梭织装饰。
- 显示颜色： 臭氧蓝
- 款式： CK9037-033
Jordan 23 Engineered
¥999
未来设计，街头风范
Jordan 23 Engineered 男子针织连帽衫在展现品牌传承的同时，助力打破当代街头风范的束缚。此款套头针织连帽衫采用优质弹性针织面料，巧搭拼接梭织装饰。
焕新造型，出众质感
柔韧舒适针织面料，质地柔软，富有弹性，助你畅享无拘运动体验。
穿脱方便
可调节抽绳风帽搭配 1/4 拉链开襟领口，便于穿脱，打造可调式贴合感。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 印花系列标签
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 风帽、腋下和口袋贴边采用梭织设计
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶.连帽部分：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 臭氧蓝
- 款式： CK9037-033
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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