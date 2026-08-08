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Jordan 23 Engineered 男子针织长裤 - 黑/黑

Jordan 23 Engineered

男子针织长裤

¥899

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Jordan 23 Engineered 男子针织长裤采用优质面料打造，质感柔软厚实，休闲贴合，易于穿脱。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CJ6000-010

Jordan 23 Engineered

¥899

休闲风格，易搭多变

Jordan 23 Engineered 男子针织长裤采用优质面料打造，质感柔软厚实，休闲贴合，易于穿脱。

其他细节

  • 优质弹性针织面料，让你运动自如，享受柔软舒适的穿着体验
  • 拉链口袋，提供安全的存取空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 裤腿两侧添加梭织覆面
  • 橡胶贴片
  • 面料：78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶。外接片：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CJ6000-010

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