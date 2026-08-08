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Jordan 23 Engineered
男子针织长裤
¥899
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子针织长裤采用优质面料打造，质感柔软厚实，休闲贴合，易于穿脱。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CJ6000-010
Jordan 23 Engineered
¥899
休闲风格，易搭多变
Jordan 23 Engineered 男子针织长裤采用优质面料打造，质感柔软厚实，休闲贴合，易于穿脱。
其他细节
- 优质弹性针织面料，让你运动自如，享受柔软舒适的穿着体验
- 拉链口袋，提供安全的存取空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 裤腿两侧添加梭织覆面
- 橡胶贴片
- 面料：78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶。外接片：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CJ6000-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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