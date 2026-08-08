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Jordan 23 Engineered
男子长袖T恤
39% 折让
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Jordan 23 Engineered 男子长袖T恤采用柔软棉料巧搭品牌经典图案，缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AT8814-010
Jordan 23 Engineered
39% 折让
匠心之作，舒适凌跃
Jordan 23 Engineered 男子长袖T恤采用柔软棉料巧搭品牌经典图案，缔造非凡舒适的穿着体验。
其他细节
- 棉质针织面料，柔软舒适
- 经典图案设计
- 左侧下摆绣有梭织 23 Engineered 标签
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AT8814-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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