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Jordan 23 Engineered 男子长裤 - 黑/红外线红 23

Jordan 23 Engineered

男子长裤

¥899

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Jordan 23 Engineered 男子长裤采用轻盈面料和可调式裤管口设计，全新升级经典外观，带来舒适方便的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CN4581-010

Jordan 23 Engineered

¥899

出众耐穿

Jordan 23 Engineered 男子长裤采用轻盈面料和可调式裤管口设计，全新升级经典外观，带来舒适方便的穿着体验。

其他细节

  • 锦纶面料，轻盈舒适
  • 脚踝处搭配弹性抽绳设计，可供自行调节贴合度
  • 背面侧边拉链口袋，安全存储随行物品

产品细节

  • Jordan 宽松版型
  • 拉链门襟搭配按扣设计
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CN4581-010

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