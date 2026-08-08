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Jordan 23 Engineered
男子长裤
¥899
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此配色当前无货
Jordan 23 Engineered 男子长裤采用轻盈面料和可调式裤管口设计，全新升级经典外观，带来舒适方便的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CN4581-010
Jordan 23 Engineered
¥899
出众耐穿
Jordan 23 Engineered 男子长裤采用轻盈面料和可调式裤管口设计，全新升级经典外观，带来舒适方便的穿着体验。
其他细节
- 锦纶面料，轻盈舒适
- 脚踝处搭配弹性抽绳设计，可供自行调节贴合度
- 背面侧边拉链口袋，安全存储随行物品
产品细节
- Jordan 宽松版型
- 拉链门襟搭配按扣设计
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CN4581-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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