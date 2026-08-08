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Jordan 23 Engineered Crossbody 胸包 - 黑

Jordan 23 Engineered

Crossbody 胸包

¥399

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Jordan 23 Engineered Crossbody 胸包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。挂环设计结合拉链口袋，轻松携带你的装备，是日常背携的便捷之选。此外，搭扣式钥匙环可轻松扣上和取下钥匙。


  • 显示颜色：
  • 款式： DQ8726-010

Jordan 23 Engineered

¥399

出行佳选

Jordan 23 Engineered Crossbody 胸包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。挂环设计结合拉链口袋，轻松携带你的装备，是日常背携的便捷之选。此外，搭扣式钥匙环可轻松扣上和取下钥匙。

其他细节

  • 拉链主袋为钥匙、钱包和其他小物件提供安全存储空间
  • 搭扣固定带设计，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 343mm x 25mm x 178mm
  • 面料 1/里料：聚酯纤维面料 2：锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DQ8726-010

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