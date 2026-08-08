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Jordan 23 Engineered
Crossbody 胸包
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jordan 23 Engineered Crossbody 胸包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。挂环设计结合拉链口袋，轻松携带你的装备，是日常背携的便捷之选。此外，搭扣式钥匙环可轻松扣上和取下钥匙。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ8726-010
Jordan 23 Engineered
¥399
出行佳选
Jordan 23 Engineered Crossbody 胸包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。挂环设计结合拉链口袋，轻松携带你的装备，是日常背携的便捷之选。此外，搭扣式钥匙环可轻松扣上和取下钥匙。
其他细节
- 拉链主袋为钥匙、钱包和其他小物件提供安全存储空间
- 搭扣固定带设计，可供自主调节贴合度
产品细节
- 343mm x 25mm x 178mm
- 面料 1/里料：聚酯纤维面料 2：锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ8726-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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