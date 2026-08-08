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Jordan 23 Engineered
Statement 男子T恤
¥349
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Jordan 23 Engineered Statement 男子T恤经革新升级，舒适非凡，传承经典设计。设计线条旨在向迈克尔·乔丹的经典 Wings 夹克致敬，印花图案彰显迈克尔·乔丹风范。凌跃风采，轻松演绎。
- 显示颜色： 峡谷紫/黑
- 款式： DQ7357-553
Jordan 23 Engineered
¥349
Jordan 23 Engineered Statement 男子T恤经革新升级，舒适非凡，传承经典设计。设计线条旨在向迈克尔·乔丹的经典 Wings 夹克致敬，印花图案彰显迈克尔·乔丹风范。凌跃风采，轻松演绎。
产品细节
- 罗纹领口和袖窿
- 印花图案
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 峡谷紫/黑
- 款式： DQ7357-553
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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