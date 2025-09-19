Jordan 23 Jersey
女子背心
售罄：
此配色当前无货
Jordan 23 Jersey 女子背心采用略微加长设计，提升包覆效果，焕新演绎过往球衣。轻盈网眼布结合宽松剪裁，透气舒适；匠心领口和罗纹袖窿设计，塑就休闲外观。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN6688-010
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
