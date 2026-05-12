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Jordan 3 Retro
复刻婴童运动鞋
20% 折让
Jordan 3 Retro 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑造舒适穿着体验。 耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。 休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。
- 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
- 款式： DM0968-202
Jordan 3 Retro
20% 折让
Jordan 3 Retro 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑造舒适穿着体验。 耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。 休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。
其他细节
- 优质鞋面，经久耐穿
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
- 款式： DM0968-202
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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