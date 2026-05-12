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Jordan 3 Retro
复刻幼童运动鞋
20% 折让
Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。
- 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
- 款式： DM0966-202
Jordan 3 Retro
20% 折让
Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。
其他细节
- 中帮设计搭配匠心覆面，提供出色耐穿性和支撑效果
- 泡绵中底，塑就轻盈缓震性能
- 硬质橡胶外底，经久耐穿，抓地强劲
产品细节
- 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
- 款式： DM0966-202
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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