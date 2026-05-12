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Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋 - 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿

Jordan 3 Retro

复刻幼童运动鞋

20% 折让

Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
  • 款式： DM0966-202

Jordan 3 Retro

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Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。

其他细节

  • 中帮设计搭配匠心覆面，提供出色耐穿性和支撑效果
  • 泡绵中底，塑就轻盈缓震性能
  • 硬质橡胶外底，经久耐穿，抓地强劲

产品细节

  • 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
  • 款式： DM0966-202

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    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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