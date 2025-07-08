Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
复刻婴童运动鞋
10% 折让
Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑就舒适穿着体验。耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。
- 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
- 款式： DM0968-101
Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
10% 折让
Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑就舒适穿着体验。耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。
其他细节
- 天然皮革鞋面，经久耐穿
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
- 款式： DM0968-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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