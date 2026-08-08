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Jordan 4 Retro (TD) 复刻婴童运动童鞋 - 珍珠白/健身红/光辉绿黄/暗浮木棕

Jordan 4 Retro (TD)

复刻婴童运动童鞋

¥499

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起绒设计，趣味十足！ Jordan 4 Retro (TD) 复刻婴童运动童鞋方便穿脱且触感柔软，为稚嫩双足带来温暖冬日体验，同时减少鞋子的滞重感，塑就御寒温暖的理想之选。


  • 显示颜色： 珍珠白/健身红/光辉绿黄/暗浮木棕
  • 款式： DH0571-264

Jordan 4 Retro (TD)

¥499

趣味盎然，柔软非凡

起绒设计，趣味十足！ Jordan 4 Retro (TD) 复刻婴童运动童鞋方便穿脱且触感柔软，为稚嫩双足带来温暖冬日体验，同时减少鞋子的滞重感，塑就御寒温暖的理想之选。

其他细节

  • 鞋舌和鞋口采用起绒材料，营造非凡舒适的贴合感受
  • 橡胶包边外底，缔造轻盈舒适感受和稳定支撑效果，呵护成长中的双足
  • 皮革、合成材质与织物组合设计，经久耐穿，助力日常探险

产品细节

  • 显示颜色： 珍珠白/健身红/光辉绿黄/暗浮木棕
  • 款式： DH0571-264

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