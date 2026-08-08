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Jordan 4 Retro (TD)
复刻婴童运动童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
起绒设计，趣味十足！ Jordan 4 Retro (TD) 复刻婴童运动童鞋方便穿脱且触感柔软，为稚嫩双足带来温暖冬日体验，同时减少鞋子的滞重感，塑就御寒温暖的理想之选。
- 显示颜色： 珍珠白/健身红/光辉绿黄/暗浮木棕
- 款式： DH0571-264
Jordan 4 Retro (TD)
¥499
趣味盎然，柔软非凡
起绒设计，趣味十足！ Jordan 4 Retro (TD) 复刻婴童运动童鞋方便穿脱且触感柔软，为稚嫩双足带来温暖冬日体验，同时减少鞋子的滞重感，塑就御寒温暖的理想之选。
其他细节
- 鞋舌和鞋口采用起绒材料，营造非凡舒适的贴合感受
- 橡胶包边外底，缔造轻盈舒适感受和稳定支撑效果，呵护成长中的双足
- 皮革、合成材质与织物组合设计，经久耐穿，助力日常探险
产品细节
- 显示颜色： 珍珠白/健身红/光辉绿黄/暗浮木棕
- 款式： DH0571-264
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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