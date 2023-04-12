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      Jordan 4 Retro (PS)

      复刻幼童运动童鞋

      ¥699

      冷灰/暗炭黑/校园粟黄/金属铬色
      黑/水泥灰/山峰白/火焰红

      Jordan 4 Retro (PS) 复刻幼童运动童鞋的设计灵感源自元年款 AJ4。采用天然皮革与合成材质制作而成，结合柔软泡绵缓震配置和出众的橡胶抓地力，巧搭网眼布细节和覆面设计，彰显鞋款非凡风采。

      • 显示颜色： 冷灰/暗炭黑/校园粟黄/金属铬色
      • 款式： BQ7669-007

      尺寸与尺码

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