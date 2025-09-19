Jordan 4 RM
婴童运动鞋
44% 折让
Jordan 4 RM 婴童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助力小宝贝的日常出行。足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震。坚韧鞋笼包覆鞋面，塑就出众结构感。弹性鞋带与后跟提拉设计，便于稚嫩双足轻松穿入。
- 显示颜色： 白色/白色/浅灰
- 款式： FQ7937-104
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
- 中底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
- 弹性鞋带可自如拉伸，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
