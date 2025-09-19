 
Jordan 4 RM 婴童运动鞋 - 白色/白色/浅灰

Jordan 4 RM

婴童运动鞋

44% 折让

Jordan 4 RM 婴童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助力小宝贝的日常出行。足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震。坚韧鞋笼包覆鞋面，塑就出众结构感。弹性鞋带与后跟提拉设计，便于稚嫩双足轻松穿入。


  • 显示颜色： 白色/白色/浅灰
  • 款式： FQ7937-104

其他细节

  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
  • 中底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力
  • 弹性鞋带可自如拉伸，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟采用提拉设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。