 
Jordan 4 RM 幼童运动鞋 - 黑/狼灰/白色/校园红

Jordan 4 RM

幼童运动鞋

售罄：

此配色当前无货

尽情畅玩，离不开一双合拍的鞋。 Jordan 4 RM 幼童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助力小宝贝的日常出行。 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震；强韧鞋笼包覆鞋身，塑就出众结构感和锁定贴合感。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
  • 款式： FQ7936-061

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
  • 中底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.5

    29.5: 鞋内长 19.6

    31: 鞋内长 21

    32: 鞋内长 22.1

    33.5: 鞋内长 22.7

    35: 鞋内长 23.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。