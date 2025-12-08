Jordan 4 RM
幼童运动鞋
26% 折让
售罄：
此配色当前无货
尽情畅玩，离不开一双合拍的鞋。 Jordan 4 RM 幼童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助力小宝贝的日常出行。 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震；强韧鞋笼包覆鞋身，塑就出众结构感和锁定贴合感。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
- 款式： FQ7936-061
Jordan 4 RM
26% 折让
尽情畅玩，离不开一双合拍的鞋。 Jordan 4 RM 幼童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助力小宝贝的日常出行。 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震；强韧鞋笼包覆鞋身，塑就出众结构感和锁定贴合感。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
- 中底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
- 款式： FQ7936-061
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。